Comunali: Baldelli (Fdi) a Ricci, ‘riscossa sinistra nelle Marche? si è già infranta’

Roma, 24 giu. “Due settimane fa, per l’ex sindaco di Pesaro del Pd Matteo Ricci, sarebbe partita ‘la riscossa per le Marche’ che però si è già infranta di fronte ai risultati dei ballottaggi, che segnano un secco tre a zero per il centrodestra. Francesco Pirani vince infatti a Osimo, nell’Anconetano, Emanuela Pepa a Recanati, nel Maceratese, e Maurizio Gambini sarà ancora una volta sindaco della città di Urbino, diventata co-capoluogo con Pesaro qualche settimana fa. Un risultato, quest’ultimo, che merita una menzione a parte in considerazione del particolare clima in cui è maturato il voto, fra le minacce inviate da parte di un candidato di Avs. Noi marchigiani però rifiutiamo nettamente questi tipi di comportamento e la vittoria di Gambini ne è un’ulteriore conferma”. Così il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, a commento dei risultati elettorali nelle Marche.

