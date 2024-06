Comunali: Biancofiore, ‘Cdx incrementa consenso, buon lavoro ad eletti’

agenzia

Roma, 24 giu. “Al netto dei casi specifici, questa tornata di ballottaggi registra per il centrodestra un incremento di consenso. La nostra coalizione vede un aumento del numero di sindaci grazie alla capacità di dare risposte concrete ai cittadini. Auguri di buon lavoro a tutti i neosindaci, tra cui Lecce, Rovigo, Verbania e Caltanissetta e a chi ha centrato l’obiettivo del secondo mandato, come, ad esempio, a Vercelli e Urbino. Purtroppo, come ad ogni tornata elettorale, il costante calo dell’affluenza dovrebbe portare a una profonda riflessione del sistema per garantire una reale rappresentanza, come ha ben sottolineato il Presidente del Senato Ignazio La Russa”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

