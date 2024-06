Comunali: Crippa (Lega), ‘bene da Nord a Sud, avanti con più forza’**

agenzia

Roma, 24 giu. “La Lega amministra bene da sempre. Lo confermano gli ottimi risultati del Veneto, le conquiste in Piemonte come quella di Vercelli, e la vittoria di Lecce in Puglia. Questo assieme a tanti altri comuni da Nord a Sud, anche storicamente di sinistra, che cambiano colore. Non possiamo che andare avanti con ancora più forza, lavorando per il benessere dei territori”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA