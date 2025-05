Comunali: Donzelli (FdI), ‘fuori luogo trarre conclusioni nazionali’

agenzia

Roma, 27 mag “Cominciamo a dire che, come in altri casi simili, trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, al Corriere della sera, sulle comunali.

“Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi. Non c’è alcuno spostamento di consenso generale. Abbiamo vinto al primo turno in comuni grandi come Rozzano, a Sulmona, a Ortona la sinistra nemmeno arriva al ballottaggio. A Matera c’è un ballottaggio apertissimo”, sottolinea Donzelli.

