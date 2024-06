Comunali: Fratoianni, ‘conferma che destra si batte, ora alternativa, noi ci siamo’**

agenzia

Roma, 24 giu. “L’affermazione di Vittoria Ferdinandi a Perugia , la vittoria a Potenza, la conferma a Bari con Leccese e a Firenze con Funaro e in tanti altri centri grandi e piccoli del Paese, confermano che questa brutta destra al governo del Paese può essere battuta”. Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Grazie agli elettori e alle elettrici – prosegue l’esponente rossoverde in un altro tweet – che hanno dato fiducia a questi amministratori e allo schieramento progressista. Ora non bisogna deluderli, serve – conclude Fratoianni – un progetto credibile di alternativa per cambiare l’Italia e per renderla migliore di quello che è oggi. Noi ci siamo”.

