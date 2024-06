Comunali: Furfaro (Pd), ‘filotto di vittorie, ora progetto per Italia’

agenzia

Roma, 24 giu. “Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Cremona, Campobasso. Un filotto di vittorie per il centrosinistra. Non solo conferme, ma anche tanti capoluoghi strappati alla destra. Che belle queste elezioni 2024. La sinistra è tornata competitiva, ha ritrovato le piazze e un’anima. Ora è il tempo di costruire un progetto, un sogno per l’Italia!”. Così Marco Furfaro del Pd su twitter.

