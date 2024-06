Comunali: Gasparri, ‘come c. destra abbiamo più sindaci di prima nel complesso’

agenzia

Roma, 25 giu. “Noi alle europee abbiamo avuto una larga conferma in termini percentuali della coalizione di centrodestra. Il campo largo ha perso milioni di voti, basta vedere il M5S che è passata dal 15% al 9%. Quindi le coalizioni in termini di percentuali e di voti assoluti vedono una prevalenza netta del centrodestra. Nelle amministrative hanno votato numerosi comuni sopra i 15mila abitanti e noi come centrodestra abbiamo nel complesso più sindaci di prima. Nei capoluoghi, il centrosinistra ne ha tolti sei al centrodestra ed il centrodestra ne ha tolti tre al centrosinistra. Il saldo algebrico è più tre per il centrosinistra. Noi ne abbiamo più di prima”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7.

