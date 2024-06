Comunali: Gasparri, ‘doppio turno? discutiamone, legittimo riflettere su tema’

agenzia

Roma, 25 giu. ”In Sicilia e nel Friuli l’hanno cambiata la legge elettorale da tempo. Dopodiché discutiamone…”. Maurizio Gasparri, capogruppo di Fi al Senato, si ferma a parlare con i giornalisti fuori Montecitorio per commentare i ballottaggi alle amministrative. L’ex ministro è pronto al confronto sulla legge elettorale per le comunali dopo lo sfogo del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha chiesto di rivedere il doppio turno perché incrementa l’astensione.