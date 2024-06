Comunali: Orrico (M5S), ‘bene Vibo Valentia, ripartiamo dai Comuni, avanti Calabria”

agenzia

Roma, 24 giu. “Anche a Vibo Valentia, dopo la vittoria di Flavio Stasi a Corigliano Rossano, il fronte progressista, in cui il Movimento 5 stelle ha giocato la sua partita da protagonista, vince contro le destre: auguri di buon lavoro ad Enzo Romeo”. Lo scrive sui propri canali social la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

“Le destre perdono -sottolinea Orrico- nonostante, o forse proprio per questo, siano al governo del Paese e della Regione con maggioranze ben nutrite che in queste elezioni amministrative ci avevano messo la faccia. Evidentemente – prosegue l’esponente pentastellata –, da un lato, le misure spot di Occhiuto su sanità, trasporti, servizi e lavoro o provvedimenti che penalizzano irrimediabilmente il Sud come l’Autonomia differenziata targata Lega e, dall’altro, le proposte politiche convincenti e concrete dei nostri candidati, hanno lasciato il segno. Ripartiamo dai comuni – conclude l’esponente pentastellata – e riprendiamo in mano le nostre vite. Avanti Calabria”.

