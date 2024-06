Comunali: Ricci (Pd), ‘da territori risposta forte a politiche inefficaci governo’

agenzia

Roma, 24 giu. “Dai ballottaggi per le amministrative emerge, oggi, un dato significativo per il centrosinistra che – se unito – dimostra di ottenere risultati importanti sui territori. Lo dicono i numeri: Bari, Firenze, Perugia attestano vittorie nette per il centrosinistra”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

“Sono chiare indicazioni: i cittadini hanno dato una risposta secca alle politiche inefficaci della destra al governo e al folle progetto dell’autonomia differenziata- Da ex sindaco, un augurio ai nuovi primi cittadini eletti: da questa riscossa del centrosinistra riparta non solo un lavoro quotidiano sui territori, ma anche il percorso collettivo per la costruzione di un nuovo centrosinistra, che si proponga come alternativa alla destra di Giorgia Meloni”.