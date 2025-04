Comunali Taranto, Tacente candidato sindaco civici e Lega

agenzia

'Coalizione può dare a Taranto stabilità e buon governo'

TARANTO, 04 APR – L’avvocato Francesco Tacente, 42enne, presidente del Consorzio trasporti pubblici di Taranto, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per una ‘larga coalizione’ che vede in campo alcune liste civiche, Riformisti-Psi e la Lega. A Taranto si vota il 25 e 26 maggio. Per l’ordinaria amministrazione è in carica la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, nominata dopo la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Rinaldo Melucci dopo le dimissioni di 19 consiglieri. “Raccolgo l’invito di donne, uomini, giovani – scrive Tacente – e mi candido a sindaco con una larga coalizione di tante liste prevalentemente di matrice civica che può dare a Taranto stabilità e buon governo. Noi corriamo per vincere con il contributo di tutti in una fase storica per la città”. A differenza “del 2007, della prima giunta Stefano, Taranto – aggiunge – non si ritrova a fare i conti con gli effetti di un dissesto finanziario che è risultato devastante per le tasche di cittadini e imprese e per il futuro di tanti giovani, ma deve individuare tramite gli elettori le donne e gli uomini più capaci per poterla amministrare nel migliore dei modi, dopo una fallimentare gestione degli equilibri politici che ha prodotto lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, per fortuna senza le conseguenze di 18 anni fa”. Tacente infine annuncia che “le numerose liste a mio supporto, stanno lavorando dal giorno successivo allo scioglimento del Consiglio comunale, nei prossimi giorni definiremo quella che ad oggi è la bozza di programma”. Hanno ufficializzato le candidature a sindaco anche Piero Bitetti per il centrosinistra, Annagrazia Angolano per il M5s, Mirko Di Bello per la coalizione Adesso e Alfonso Alfano per una civica. Attraverso i social è stata comunicata la candidatura a primo cittadino anche di Antonello De Gennaro e Mario Cito.

