Comune Sabaudia parte civile a processo per morte Satnam Singh

agenzia

ROMA, 02 FEB – La giunta del sindaco Matilde Celentano, con delibera approvata nella seduta di venerdì scorso, ha dato mandato all’avvocato Cinzia Mentullo, dell’Avvocatura comunale, di presentare la dichiarazione di costituzione di parte civile del Comune di Latina al processo penale innanzi alla Corte d’assise del Tribunale di Latina a carico dell’imprenditore agricolo indagato per la morte di Satnam Singh, bracciante di nazionalità indiana. La vittima, priva di permesso di soggiorno e senza regolare contratto di lavoro, è deceduta il 19 giugno 2024 a seguito di un gravissimo infortunio sul lavoro, avvenuto nelle campagne di Borgo Santa Maria. Secondo la Procura, che ha coordinato le indagini, il datore di lavoro dell’immigrato, dopo il grave ferimento, avrebbe omesso il suo soccorso, con plurime condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, causandone la morte per shock emorragico dovuto dall’amputazione del braccio destro. La sindaca Celentano, il 9 gennaio scorso venendo a conoscenza del rinvio a giudizio immediato dell’imprenditore per omicidio volontario, con fissazione dell’udienza al prossimo primo aprile, aveva espresso, con una nota indirizzata all’Avvocatura comunale, l’interesse dell’Ente alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, evidenziando in particolare che “la dolorosa vicenda aveva destato l’attenzione della collettività e suscitato il rafforzamento dell’impegno dell’Amministrazione comunale a garantire i diritti dei lavoratori stranieri insediati sul territorio”. “L’Avvocatura comunale – ha affermato Celentano – ha ritenuto fondate le motivazioni per procedere alla dichiarazione di costituzione di parte civile dell’Ente, con la richiesta dei danni subiti” e di quelli futuri “in conseguenza dei reati ascritti all’imprenditore. La costituzione di parte civile è un atto dovuto nei confronti di chi è rimasto vittima di un indegno sfruttamento lavorativo, in spregio ai diritti umani, e nei confronti dell’imprenditoria locale che con onestà rappresenta l’eccellenza del territorio nel campo dell’agricoltura. Da quando è avvenuta questa immane tragedia, mi sono personalmente interessata anche alla vicenda umana di Soni Soni, la giovane compagna di Satnam Singh, testimone dei fatti che oggi vedono a processo l’imprenditore agricolo. Oltre ad aver chiesto all’avvocato Giovanni Lauretti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Latina, di assistere la giovane donna, abbiamo attivato tutti i servizi e procedure che garantiscono la sua tutela nell’ambito di un percorso finalizzato alla sua autonomia e al suo pieno reinserimento sociale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA