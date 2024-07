Comuni: Vendola, ‘sotto attacco da governo Meloni, tagli scellerati’

agenzia

Roma, 11 lug. “Oggi i comuni sono sotto attacco: il governo Meloni scarica sui sindaci le esplosive conseguenze dei tagli scellerati che vengono inflitti ai diritti e ai servizi sociali: la scure della destra taglia di netto sul sostegno alle fragilità e alla povertà. Tocca si sindaci, spesso senza risorse, doversene occupare. E poi c’è la secessione di fatto dell’oscena legge Calderoli. Ecco, io penso che a Vito Leccese toccherà il compito non solo di amministrare bene, ma anche di fare di Bari un riferimento centrale della battaglia a difesa del Sud e dell’unità nazionale”. Lo afferma Nichi Vendola presidente di Sinistra Italiana in un’intervista all’edizione pugliese de La Repubblica.