Comunicazione: La Russa, Salvini, Conte, Musumeci e Bonafè al ‘battesimo’di Unita/Rpt

Roma, 2 lug. E’ nato ufficialmente ed è stato presentato ieri a Roma il Consorzio Unita, primo consorzio italiano che aggrega realtà indipendenti leader da anni nei settori della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica: Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia.

All’evento, che si è svolto in piazza di pietra a Roma, con il comico Saverio Raimondo ed il vignettista Federico “Osho” Palmaroli, hanno partecipato numerose figure istituzionali, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. Presenti anche l’ex premier Giuseppe Conte e le già ministre Marianna Madia (Pd) e Teresa Bellanova (IV).

E poi la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e quello di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami i due vice capogruppo Pd alla Camera Simona Bonafè e Toni Ricciardi. Molte anche le autorevoli figure del mondo dell’informazione, come Gian Marco Chiocchi, direttore del Tg1, Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, e conduttori tv come di Maria Latella, Salvo Sottile, Simona Branchetti. Infine, significativo il coinvolgimento di esponenti del mondo delle grandi aziende e, più in generale, delle istituzioni, come Sergio Santo (amministratore delegato di Rai Com), Arrigo Giana (ad di Autostrade per l’Italia) e Pierluigi Di Palma (presidente di Enac). Hanno inoltre partecipato il consigliere del Csm Ernesto Carbone, la giurista Paola Balducci e Simonetta Giordani, presidente dell’Associazione Civita.

Il consorzio è composto da Luca Ferlaino, Presidente, Flavia di Lena vicepresidente., Fabrizio Macchia (Apogeo Group), Fabio Massa (Esclusiva), Marco Agnoletti (Jump), Andrea Cimenti, Marco Ferrari, Davide Arduini (Next Different).