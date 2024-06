Con 31 gare in diretta, la Rai pronta agli Europei di calcio

agenzia

Volpi: sarà una full immersion. Rimedio-Di Gennaro per l'Italia

ROMA, 06 GIU – La Rai si prepara al fischio d’inizio per gli Europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno, il giorno della gara inaugurale tra la nazionale padrona di casa e la Scozia, fino al 14 luglio, la notte della finale. “Veniamo da un anno in cui la Rai ci ha abituato allo sport di vertice – ha commentato il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi in conferenza stampa a Viale Mazzini -. Quello che ha comprato l’azienda in questo anno è stato eccezionale”. Ora il coronamento, in attesa delle Olimpiadi, con gli Europei di calcio. “Sono molto contento per il ritorno di Dribbling che è una trasmissione storica – ha proseguito -. Altro regalo è lo studio di Unomattina che è bellissimo. Nelle conduzioni non possiamo sbagliare e per questo abbiamo scelto l’esperienza. Ci saranno tanti ospiti e talent, con uno sguardo ai social per farsi anche qualche risata. Ci farà piacere avere tanti volti noti del nostro calcio. Sarà una 24 ore di calcio importante, bella e sentita”. Sarà un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con ‘Diretta Azzurra’ su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia. Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile grazie a Rai Pubblica Utilità. Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. gni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento. La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee. In primo piano anche la programmazione di RaiPlay. “L’ambizione è che i record della precedente edizione siano superati – ha sottolineato la direttrice Elena Capparelli -. Le 31 partite saranno tutte in diretta su RaiPlay e RaiPlay Sound e questo è un regalo grandissimo ai 25 milioni di utenti registrati alla piattaforma. Gli eventi calcistici sono quelli più visti di sempre e per questo abbiamo pubblicato su RaiPlay anche diversi documentari sulle grandi storie del calcio”.

