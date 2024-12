Con l’acquisizione di NowiTek, Hoyer prosegue la sua strategia di crescita

agenzia

HADSTEN, Danimarca, 18 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Con l’acquisizione di NowiTek, sviluppatore di soluzioni di automazione specializzato in piattaforme SCADA scalabili e programmazione PLC, Hoyer, leader mondiale nelle soluzioni per motori a elevata efficienza energetica, ha compiuto un passo avanti nella sua strategia. Questa iniziativa rafforza l’impegno di Hoyer nel fornire soluzioni avanzate e automatizzate che consentono di risparmiare energia, ridurre i costi e contribuire alla decarbonizzazione per i clienti nei settori marittimo, industriale, HVAC ed energetico.

“L’ingresso di NowiTek nella famiglia Hoyer è in linea con la nostra strategia volta a fornire ai clienti ancora più automazione e sostenibilità”, afferma Søren Ø. Sørensen, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hoyer. “Questa collaborazione rafforza la nostra promessa di fornire soluzioni su misura, pensate per rispondere alle mutevoli esigenze dei nostri clienti”.

“Insieme, superiamo l’ordinario”

Il software NowiTek e la sua piattaforma software SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sono apprezzati per la riduzione dei tempi di inattività e per la loro architettura flessibile. Henrik Sørensen, CEO di Hoyer, afferma che si tratta di un ottimo esempio di come Hoyer si stia impegnando per “superare l’ordinario” con nuove soluzioni.

“In ambito marittimo, la capacità di controllo e programmazione di NowiTek contribuisce a rendere molto più efficace il funzionamento di apparecchiature critiche come ventilatori e pompe sulle navi”, spiega Henrik Sørensen. “Riteniamo che le possibilità di configurazione flessibili offerte da NowiTek in contesti industriali e impianti di biogas possano essere ampliate e utilizzate anche in molti altri tipi di segmenti e applicazioni industriali”.

Nell’ambito di questa acquisizione, Hoyer integrerà le competenze software di NowiTek nel suo crescente portafoglio di soluzioni avanzate. Hoyer aprirà anche una sede nello Jutland settentrionale e i fondatori di NowiTek, Norman Nørgaard e Nicolai Carøe Larsen, si uniranno al team Hoyer per promuovere l’innovazione continua nell’azienda.

“Unendo le forze con Hoyer potremo ampliare la nostra piattaforma e offrirne i vantaggi a un pubblico globale. Siamo entusiasti di far parte di un’azienda che condivide la nostra stessa visione di innovazione e sostenibilità”, dichiara Norman Nørgaard, co-fondatore di NowiTek.

Insieme, le due aziende continueranno a portare avanti la strategia di Hoyer mirata a raggiungere standard di sostenibilità ancora più elevati e per sostenere gli sforzi di decarbonizzazione, con particolare attenzione al mantenimento della promessa di Hoyer: “Insieme superiamo l’ordinario”.

Brian Woodward, Responsabile marchio, marketing e comunicazioni, Hoyer, bwo@hoyermotors.com, +45 21949466

Informazioni su Hoyer:

Hoyer è un fornitore globale di motori elettrici, azionamenti e sistemi di controllo ad alte prestazioni e a basso consumo energetico. Aiutiamo i nostri clienti a gestire le loro attività in modo più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, offrendo soluzioni adatte allo scopo e un supporto completo. Per saperne di più: hoyermotors.com.

