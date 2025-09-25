Con un ragazzo sui binari, urtata da un treno muore

agenzia

Indagini in corso, si tratterebbe di un incidente

RAVENNA, 25 SET – Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia (Ravenna), zona Malva Sud. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente con alcuni elementi ancora da chiarire. La giovane era insieme ad un altro ragazzo, forse il fidanzato e i due stavano camminando velocemente o correndo, intorno alle 21.30 nei pressi della massicciata ferroviaria quando lei è stata urtata da un treno e sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo si trovava a distanza ed è riuscito a scansarsi. La polizia ferroviaria ha sentito il giovane, il macchinista e sono stati convocati i genitori di lei. Si sta cercando di capire dove stavano andando e un’ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere presumibilmente la loro abitazione. E’ stato avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi.

