Conceicao “Sarebbe bello regalare la Coppa Italia ai tifosi”

“Pressione? Al Milan é normale, viviamo di risultati”, spiega il tecnico rossonero ROMA (ITALPRESS) – “Una stagione é fatta di episodi, momenti. Sará un bel piacere se riusciamo a vincere e regalare il trofeo ai tifosi in un’annata difficile”. Dopo la Supercoppa di gennaio, Sergio Conceicao sogna un altro trofeo alla guida del Milan. Domani all’Olimpico c’é la finale di Coppa Italia contro il Bologna e “questa pressione fa parte della storia del Milan, la sentiamo ogni giorno. È normale in questi grandi club. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, siamo focalizzati su quello, sull’avversario. Dobbiamo essere pronti. In questi mesi non siamo stati costanti come avrei voluto. Possiamo parlare delle tante partite, dei giocatori, ma i tifosi vogliono i risultati. È un club storico e loro sono abituati ai risultati. C’é questa voglia di domandare sempre di piú ed é normale, dobbiamo accettarlo e pensare a rimanere concentrati sul cosa fare per fare una partita positiva”. Il Milan é peró apparso in crescita nelle ultime settimane. “È normale, la conoscenza che ho del gruppo e dello staff fa sí che la squadra abbia avuto una evoluzione – commenta Conceicao – È stato difficile lavorare i primi tre mesi. Noi viviamo di risultati, vogliamo ottenere un risultato positivo domani che ci dia un titolo”. Ex Lazio, il tecnico portoghese confessa che “l’Olimpico mi ha dato delle belle soddisfazioni da giocatore, ma quel tempo é passato. Domani c’é una finale dove dobbiamo essere al massimo davanti a una squadra che si caratterizza per intensitá e capacitá di sfruttare i duelli. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia, dipende dai dettagli. Noi dobbiamo essere pronti per i diversi scenari sapendo che avremo di fronte una squadra un po’ diversa rispetto a quella affrontata venerdí – il riferimento al 3-1 ottenuto sul Bologna in campionato – Abbiamo preparato bene la partita, mi aspetto una bella risposta. I giocatori credono in quello che facciamo, questo é importante. I risultati positivi aiutano sempre. Io ho la consapevolezza di avere un gruppo sano, che ci crede – ha aggiunto -. Non sono solo parole, ma fatti. Se vediamo quante volte abbiamo rimontato é per come sono entrati i giocatori dalla panchina. Questo rappresenta l’unione e speriamo di metterla anche domani”. Infine, per quanto riguarda la formazione, “Leao sta bene, é a disposizione come Sottil. Fofana? Non sappiamo se sará al 100%, ha un problema al piede e vediamo all’ultimo se possiamo contare su di lui. Chi gioca tra Gimenez e Jovic? Non ve lo dico, perchê non l’ho detto nemmeno a loro”. Al fianco di Conceicao, in conferenza stampa, anche Mike Maignan. “Abbiamo una grandissima fame, vogliamo portare questo trofeo a casa. Sappiamo quanto é importante giocare le finali e vincerle. Sappiamo che domani é una giornata importante per questa stagione, perchê possiamo aggiungere una pagina positiva in piú alla storia del Milan. Non dobbiamo avere troppe pressioni, dobbiamo tenere il sangue freddo che ci ha permesso di arrivare fino alla finale”. Una finale che arriva in una stagione complicata per il Milan: “Tutto quello che é successo finora non conta piú, conta solo domani – sottolinea Maignan -. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita senza pensare al passato o a cosa abbiamo fatto pochi giorni fa. L’unico obiettivo é pensare a quello che possiamo vincere domani”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/glb/gm/red 13-Mag-25 17:18

