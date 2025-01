Concerto di Capodanno a Vienna con Muti “Pace, fratellanza e amore”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Nella mia lingua auguro tre cose: pace, fratellanza e amore in tutto il mondo”. Cosí il maestro Riccardo Muti a conclusione del tradizionale concerto di Capodanno che ha tenuto per il settimo anno a Vienna nella prestigiosa Sala d’Oro del Musikverein. Il Concerto di Capodanno da Vienna con i Wiener Philharmoniker é un appuntamento imprescindibile per milioni di persone nel mondo. L’Orchestra Filarmonica di Vienna, in qualitá di ambasciatrice della cultura nel mondo, suona intramontabili brani della tradizione classica per trasmettere a tutti i popoli il proprio personale augurio di buon anno, unito a messaggi di pace, fratellanza e amicizia. La collaborazione artistica con Riccardo Muti é iniziata nel 1971 e da allora il Maestro ha diretto oltre 500 concerti con l’Orchestra, inclusi sei concerti di Capodanno, concerti commemorativi, concerti annuali al Festival di Salisburgo, esibizioni e tournêe, oltre a numerose produzioni operistiche. Il 2025 segna il duecentesimo anniversario della nascita di Johann Strauss figlio e, per commemorare questa importante ricorrenza, i Wiener Philharmoniker hanno eseguito una selezione di opere del celebre compositore austriaco. – foto Ipa – (ITALPRESS). vbo/c/r 01-Gen-25 18:15

