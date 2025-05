Condannato a 3 anni e 2 mesi coordinatore fuga di Uss

agenzia

Sentenza a Milano per Dmitry Chirakadze

MILANO, 22 MAG – È stato condannato a tre anni e due mesi Dmitry Chirakadze, aristocratico russo ritenuto il coordinatore della fuga di Artem Uss, figlio di un oligarca vicino a Putin evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, nel marzo 2023 mentre era in attesa di essere estradato negli Usa. Lo ha deciso la giudice di Milano, Ombretta Malatesta. Per l’imputato, in carcere dal giugno 2024, il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto cinque anni e mezzo.

