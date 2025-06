Confcommercio, pil +0,1%, sale dello 0,8% nell’anno

agenzia

I consumi delle famiglie sono ancora l'anello debole

ROMA, 16 GIU – A maggio e giugno il Pil crescerebbe su base congiunturale dello 0,1%, valori che porterebbero, nel mese in corso, la variazione su base annua allo 0,8%. Lo stima Confcommercio. Nella media del secondo trimestre la nostra stima è di una crescita dello 0,4% congiunturale, andamento su cui hanno inciso i buoni risultati di aprile, e dello 0,9% tendenziale. Queste stime sono coerenti con la possibilità di realizzare, in assenza di particolari shock, una crescita nell’intero 2025 prossima allo 0,8%. In questo contesto l’anello debole della catena continua ad essere rappresentato dalle difficoltà dei consumi di instradarsi su un sentiero di crescita consolidato. Le famiglie italiane, nonostante i miglioramenti occupazionali e reddituali, continuano a mostrare una scarsa propensione al consumo.

