Conference: Fiorentina in campo per la rifinitura ad Atene

agenzia

Un'oretta nello stadio dell'Aek, Ranieri e Barak con i titolari

ATENE, 28 MAG – Una sgambata di un’oretta scarsa, utile più che altro a prendere confidenza con il terreno di gioco di Atene dove domani sera giocherà la finale di Conference. La Fiorentina, arrivata ieri sera in Grecia, ha scelto la mattinata per svolgere la seduta di rifinitura sul campo dello stadio Agia Sofia, casa dell’Aek. Prima l’allenatore Vincenzo Italiano ha tenuto un lungo e accorato discorso alla squadra radunata in cerchio sul campo, poi una sessione soft, dedicata soprattutto alle situazioni in movimento. Nel gruppo titolari Ranieri e Martinez Quarta a centro difesa con Biraghi e Dodò ai lati, Bonaventura e Arthur in mediana, Nico Gonzalez, Barak e Kouamé dietro a Belotti. Se queste indicazioni rispecchiassero i piani di Italiano, domani sera partirebbero dalla panchina Beltran, Nzola e Milenkovic. Ma trattandosi di una sessione di allenamento aperta ai media, l’allenatore della Fiorentina potrebbe anche averne approfittato per confondere un po’ le acque. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa prepartita dell’allenatore, con Biraghi e Bonaventura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA