Conference: Palladino, stiamo andando oltre le aspettative

agenzia

Tecnico della Fiorentina su esclusione Biraghi, 'nessun litigio'

FIRENZE, 12 DIC – ”Con c’è stato alcun litigio con Biraghi, insieme con lui e con la società abbiamo preso questa decisione, si sono dette tante cose false, non c’è altro da aggiungere e nessuna polemica. Le scelte che prendo sono sempre per il bene della Fiorentina”. Lo ha detto Raffaele Palladino rispondendo sull’esclusione dell’ex capitano viola per scelta tecnica: Biraghi questa sera era al Franchi in tribuna ad assistere alla partita di Conference League dei compagni contro il Lask, battuto per 7-0. Un risultato e una prestazione che hanno soddisfatto il tecnico viola e non poteva essere altrimenti: ”Mi è piaciuta la mia squadra, ha dato grandi risposte a livello di maturità e atteggiamento, con lo spirito giusto. Cercheremo di continuare a fare bene, siamo forse andati oltre le aspettative. Capisco l’euforia ma bisogna mantenere l’umiltà, restare con i piedi per terra, perché ancora non abbiamo fatto nulla”. Intanto è arrivata l’ennesima vittoria stagionale che avvicina la Fiorentina all’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi della competizione europea: ”E’ una bella vittoria che dà morale. Chiunque scende in campo si esprime sempre al 100%. Dobbiamo continuare così”. Una battuta su Parisi il cui procuratore ieri ha detto che a gennaio lascerà Firenze così come Biraghi : ”Fabiano è stato tra i migliori , non era facile per lui, l’ho motivato perché credo in lui e mi ha dato ottime risposte. Sono soddisfatto della sua prestazione” ha commentato il tecnico viola che da domani preparerà la prossima partita, domenica al Dall’Ara contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano.

