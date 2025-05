Confindustria: Fratoianni, ‘Meloni non solo imbarazzante ma anche inadeguata’

agenzia

Roma, 27 mag. “Meloni sempre più imbarazzante di fronte a Confindustria. Continua a raccontare un Paese solido e florido, che sta solo nei suoi post social e nei salotti dorati che ormai frequenta”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Davanti agli imprenditori avrebbe dovuto dire – prosegue il leader di SI – che gli stipendi degli italiani sono fermi da 30 anni, nonostante siano quelli che lavorano di più in Europa. Avrebbe dovuto dire come mai la produzione industriale continua a crollare. E poi avrebbe dovuto scusarsi per gli investimenti zero in innovazione e ricerca, mentre sprecano miliardi in armi. Come dovrebbe chiedere scusa anche per i regali che sta facendo al suo amichetto Trump acquistando gas americano che ricade in bolletta proprio sulle imprese; e per i regali alle multinazionali americane, cui vuole togliere la web tax, consentendo loro di fare concorrenza sleale alle nostre imprese”.