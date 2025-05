Confindustria: Misiani, ‘bene Orsini su piano industriale, Meloni solo propaganda’

agenzia

Roma, 27 mag. “Il presidente di Confindustria Orsini ha ragione quando sollecita un Piano industriale straordinario per l’Italia. Il governo, però, è fermo alla propaganda. E, di fatto, ha abbandonato le imprese italiane al proprio difficile destino”. Così Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria Pd.

“Veniamo da 26 mesi consecutivi di calo della produzione, una serie di settori strategici del Made in Italy sono in forte difficoltà e i dazi di Trump – evidenzia l’esponente dem – rischiano di assestare un colpo durissimo alle prospettive del nostro sistema produttivo, fortemente dipendente dalle esportazioni. In questo contesto l’azione del governo Meloni si è dimostrata del tutto inefficace o addirittura controproducente, considerando gli aumenti di pressione fiscale sulle imprese, il nulla di fatto sui costi dell’energia, il taglio drastico delle risorse per le politiche industriali e il fallimento del programma Transizione 5.0”.