Confindustria: Renzi, ‘applaude Meloni, o è sindrome Stoccolma o autolesionismo’

Roma, 30 mag. “Sono molto colpito dalla standing ovation che Confindustria ogni anno regala a Giorgia Meloni. Stiamo parlando della premier che ha aumentato la pressione fiscale, aumentato il debito pubblico, bloccato la crescita dei salari reali, prodotto l’esodo più numeroso della storia repubblicana, bloccato il piano Industria 4.0. E loro la applaudono. O è sindrome di Stoccolma o autolesionismo”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.