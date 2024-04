Conflitto interessi: Casu, ‘Governo in questa legislatura non vuole intervenire’

agenzia

Roma, 25 mar. “Oggi stiamo discutendo dell’ennesimo rinvio a una legge delega per affossare le proposte presentate dall’opposizione e che, con il rimando ad un decreto legislativo del governo, di fatto mette su un binario morto la legge sul conflitto d’interesse. Come sul ‘salario minimo’ e sul ‘voto fuori sede’, anche sul conflitto d’interesse viene umiliato il Parlamento”. A dirlo è il deputato Pd Andrea Casu, intervenuto sulla proposta di legge delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi, in Aula alla Camera.