Conflitto interessi: Iezzi (Lega), ‘vero conflitto è tra opposizioni e soldi da Soros’

Roma, 28 mag. “Siamo soddisfatti del voto che fissa la delega al Governo per regolamentare il conflitto di interessi. Quello che non comprendiamo è perché siamo stati gli unici a porci il problema dell’incompatibilità tra le cariche politiche e i finanziamenti dall’estero da parte di persone fisiche. Non vorremmo che il vero conflitto d’interesse sia quello in capo a tanti esponenti dell’opposizione che prendono i soldi da Soros”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, dichiarando il voto favorevole della Lega alla legge sul conflitto di interessi.

