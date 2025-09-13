Coni: Buonfiglio, parte della politica non voleva che vincessi

agenzia

N.1 Coni 'Ma alla fine ha trionfato sport'

ROMA, 13 SET – “C’è stata una parte della politica che ha fatto di tutto per non farmi vincere, ma alla fine ha vinto lo sport. Potevo non essere io, ma il presidente del Coni doveva essere un n.1 federale”. Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante l’assemblea elettiva straordinaria della Federcanoa. “Sono diventato presidente Coni perché una palestra come la Fick non esiste – ha aggiunto -. Mi sono presentato con un programma condiviso alla presidenza del comitato olimpico nazionale italiano che ogni volta si arricchiva di una componente grazie alla condivisione con il consiglio nazionale. Lo stesso abbiamo fatto gli anni passati in federazione, valorizzando le società che avevamo e le medaglie olimpiche”. Buonfiglio è stato nominato per acclamazione presidente onorario della Federcanoa su proposta del vicepresidente vicario e candidato unico alla Fick, Antonio Rossi. Due presenti, poi, consegnati al n.1 Coni per il suo impegno ultra ventennale in federazione, tra cui una teca con alcuni oggetti e una targa a lui dedicata: “Per il valore del cammino condiviso. Perché la guida non si misura solo nelle decisioni, ma nelle capacità di dare significato a ogni tappa e custodire i momenti che rendono grande un percorso”.

