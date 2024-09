Coni: Malagò ‘quarto mandato? resto ottimista e fatalista’

agenzia

'Fine gennaio data ragionevole per capire se mi ricandido'

ROMA, 23 SET – “Quarto mandato? Non ho novità, l’ho detto anche ai colleghi di Giunta. Come ho già detto, resto ottimista e fatalista”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta Nazionale. “Non ho pensato al fatto che oggi potesse essere o meno l’ultima volta da Mattarella da presidente del Coni”, ha aggiunto. Mentre a chi gli chiede se ha in mente una data entra la quale capire se potrà o no ripresentarsi ha risposto: ” La fine del mese di gennaio è una data ragionevole”.

