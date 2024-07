Consigliere Csm Natoli indagata dalla Procura di Roma

agenzia

Avviso a comparire per rivelazione di segreti e abuso d'ufficio

ROMA, 29 LUG – È indagata dalla Procura di Roma Rosanna Natoli, il consigliere del Plenum del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI. Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo che era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso. Secondo quanto apprende l’ANSA, la Procura di Roma ha emesso un invito a presentarsi, in qualità di indagata per rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio, reato quest’ultimo che radicherebbe la competenza nella Capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA