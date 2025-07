Consulenti difesa Sempio, ‘sulla 33 sudore non sangue’

agenzia

Integrazione consulenza per smontare attribuzione dell'impronta

MILANO, 07 LUG – La macchia, cosiddetta ipotenare, presente sull’impronta 33, quella ormai nota repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, è una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore, non una traccia di sangue. Lo mettono in evidenza Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i due consulenti nominati dalla difesa di Andrea Sempio, rappresentata dai legali Massimo Lovati e Angela Taccia, in un’integrazione depositata oggi della consulenza con cui hanno già contestato le conclusioni dei consulenti dei pm, che hanno attribuito la 33 a Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco.

