Roma, 14 gen Nulla di fatto dalla seduta del Parlamento in seduta comune convocata per l’elezione dei giudici costituzionali. Dal voto di stamattina sono risultate 377 schede bianche, 15 nulle e 9 disperse. Sarà, quindi, necessario convocare un 15/esimo e un quinto scrutinio per la scelta dei quattro giudici.

