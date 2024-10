Consulta: Boccia (Pd), ‘volevano fare il blitz, gli è andata male’

agenzia

Roma, 9 ott “Hanno fatto una prova di forza e gli è andata male, perché le opposizioni sono state compatte, dimostrando che uniti possiamo fermare la destra. Fino a lunedì sono stati arroganti, poi hanno dovuto fare retromarcia. Hanno sperato in un aiuto che non è arrivato”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia al Corriere della Sera.

“La destra parla a sproposito di Aventino, del resto la storia non è il loro forte. Non si può definire Aventino il nostro, noi eravamo lì, non da un’altra parte. Non aver partecipato al voto è stato il massimo rispetto del dettato costituzionale. Non abbiamo voluto partecipare a un voto che è un blitz della maggioranza. Sono loro che non conoscono la Costituzione. Il quorum dei tre quinti dal terzo scrutinio è richiesto proprio per evitare i blitz. La destra voleva eleggere Francesco Saverio Marini grazie al trasformismo”, spiega Boccia.