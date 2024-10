Consulta: Bonelli-Fratoianni, ‘basta prove muscolari, maggioranza apra confronto’

agenzia

Roma, 8 ott. “Presidente Meloni, fare le prove muscolari su organismi di garanzia come la Corte Costituzionale è un pessimo segnale per le Istituzioni specialmente se il braccio di ferro è finalizzato a far eleggere un giudice in palese conflitto di interessi”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“Il professor Marini è l’autore – proseguono i leader di Avs – di proposte di riforma come autonomia e premierato, che da giudice della Consulta avrebbe dovuto valutarne la costituzionalità ed esprimersi sull’ ammissibilità di referendum abrogativi. Oggi le opposizioni hanno dato prova di compattezza e ribadiamo l’urgenza dell’apertura di un confronto con l’opposizione da parte della maggioranza, – concludono Bonelli e Fratoianni – un confronto sino ad oggi negato”.

