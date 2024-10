Consulta: Bonelli, ‘Meloni non la tratti come proprietà, apra confronto con opposizioni’

agenzia

Roma, 7 ott. “La premier Meloni non può trattare la Corte costituzionale come se si trattasse di sua ‘proprietà’ e procedere con nomine di giudici in maniera unilaterale. È fondamentale che ci sia un confronto e, per questo, le rivolgo l’invito ad aprire un dialogo con le opposizioni. La Corte Costituzionale è un organo di garanzia che riguarda tutto il Paese, non solo una parte”. Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.