Consulta: Cappellacci, ‘sarò regolarmente in Aula per voto giudice’

agenzia

Roma, 8 ott. “Spiace smentire gli ‘indovini’ de ‘La Repubblica’, mi troveranno regolarmente in Assemblea per il voto sulla Consulta”. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali della Camera. “Con un grave travisamento della realtà -aggiunge- vengono rappresentate come ‘assenze’ quelle che sono missioni. Essere in missione significa svolgere il ruolo di presidente della commissione, con le ispezioni negli ospedali, gli incontri con le associazioni, i professionisti della Sanità, tutto il mondo che ruota intorno al diritto alla salute. Oppure lavorare nella veste di presidente della Sezione Italia-Ucraina dell’Unione interparlamentare e recarsi in uno scenario di guerra, come è avvenuto la settimana scorsa a Odessa, Kiev e Leopoli in Ucraina. Insomma, non ci sono né assenze né ‘segnali’ alla maggioranza e nelle prossime ore valuterò come tutelarmi verso affermazioni lontane anni luce dalla realtà, che ledono la mia reputazione”.

