Consulta: Corte Costituzionale nelle scuole, lunedì a Scandicci

Roma, 22 mar. Il “Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole” arriva a Scandicci. Lunedì 25 marzo il vice presidente Giovanni Amoroso dialoga con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale “B. Russel – I. Newton” per un approfondimento sul tema “Come nasce la Costituzione”.

Il “Viaggio in Italia” – ripartito il 27 settembre dall’Itc “G. Galilei”, storico Istituto tecnico industriale della Capitale, e passato il 3 ottobre anche da Maglie (Lecce) dal liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, da Milano il 6 ottobre dall’Iis “Galilei-Luxemburg”, da Rovereto il 19 ottobre presso il Liceo “Fabio Filzi”, il 31 gennaio a Cesena, al Liceo Ginnasio Statale Vincenzo Monti ed infine all’Istituto Superiore “A. Lincoln” di Enna – toccherà, dopo la tappa di Scandicci, altre regioni e porterà i giudici della Consulta a dialogare con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per mantenere viva e accrescere in loro la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali e anche per conoscere i doveri previsti dalla Costituzione.