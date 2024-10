Consulta: Donzelli, ‘maggioranza ha diritto di dare indicazione’

agenzia

Roma, 8 ott. “Il quorum incoraggia sempre gli accordi, e noi non ci siamo mai tirati indietro. Sappiamo bene cosa significa quando all’opposizione non vengono dati gli spazi che in una democrazia sono necessari, successe a noi con la Rai, con il Copasir al tempo del Governo Draghi. Noi crediamo nell’equilibrio. E quindi sono loro che sembrano fare muro su tutto. Sulla Rai abbiamo sempre fatto aperture, loro si sono arroccati. Siamo disponibili anche su questa elezione, ma non possiamo farci dire da loro chi dobbiamo scegliere noi. La maggioranza avrà o no il diritto di essere maggioranza, e di dare la propria indicazione?”. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi, a poche ore dalla riunione del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice costituzionale.