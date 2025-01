Consulta: Fontana, ‘Chieppa giurista di grande valore e servitore delle istituzioni’

agenzia

Roma, 18 gen “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Riccardo Chieppa, Presidente emerito della Corte costituzionale, giurista di grande valore e servitore delle istituzioni. Ne ricordo il significativo contributo in ambito giuridico e il costante impegno nella tutela dei principi costituzionali. Ai suoi familiari rivolgo la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

