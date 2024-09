Consulta: fumata nera in Parlamento, servirà settimo scrutinio per scelta giudice**

agenzia

Roma, 17 set Nulla di fatto al sesto scrutinio del Parlamento in seduta comune convocato per l’elezione del giudice mancante della Corte Costituzionale. I votanti sono stati 374, nessun astenuto, le schede bianche sono state 343, le nulle 24. Siccome nessun candidato ha ottenuto la maggioranza prescritta, il Parlamento dovrà essere riconvocato per il settimo scrutinio.

