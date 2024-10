Consulta: in corso contatti tra opposizioni, cresce ipotesi non voto contro ‘blitz’ destra**

agenzia

Roma, 7 ott. Sono in corso contatti tra le forze di opposizione in vista del voto domani sul giudice della Consulta. Un voto su cui il clima si è inasprito vista l’intenzione della maggioranza di eleggere Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Giorgia Meloni a palazzo Chigi e autore della proposta di premierato. Una mossa a sorpresa su cui non c’è stata interlocuzione con le opposizioni. “Un blitz”, lo ha ribattezzato la segretaria del Pd, Elly Schlein.