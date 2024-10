Consulta: in corso nona votazione Parlamento per giudice costituzionale

agenzia

Roma, 30 ott. É in corso il nono scrutinio del Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa. Dopo il fallito blitz la volta scorsa da parte della maggioranza per eleggere il proprio candidato, Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si prevede che anche stavolta finisca con un nulla di fatto. Difficile infatti che si riesca a raggiungere il quorum richiesto, i tre quinti dell’Assemblea, pari a 363 voti, senza un accordo tra centrodestra e centrosinistra.