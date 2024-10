Consulta: interlocuzioni maggioranza-opposizione in vista voto 29 ottobre**

agenzia

Roma, 15 ott. “Sono in corso interlocuzioni. E questo è positivo. Ma l’esito è tutto da vedere”. Così fonti dem interpellate sullo ‘stato’ dei rapporti in vista della nuova seduta, tra due settimane il 29 ottobre, del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Consulta. Nell’ultima seduta la votazione era andata a vuoto dopo l’accelerazione della maggioranza sul nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier Giorgia Meloni. Le opposizioni erano rimaste fuori dall’aula e la maggioranza, non avendo i numeri, aveva deciso all’ultimo per la scheda bianca.