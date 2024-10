agenzia

Roma, 11 ott. “Il senatore Renzi ha dato mandato ai suoi legali di procedere in sede civile contro il portavoce del Presidente del Senato La Russa per le espressioni false e diffamatorie contenute nel comunicato di ieri pomeriggio, circa l’incontro tra lo stesso La Russa e la senatrice Musolino”. Così in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi.

