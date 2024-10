Consulta: Magi (+Eu), ‘Meloni vuole controllo giudici per bloccare i referendum’

agenzia

Roma, 6 set “Giorgia Meloni ha venduto per mesi il premierato come il modo per dare più potere di scegliere ai cittadini. Oggi, invece, sta facendo di tutto per nominare dei suoi fedelissimi alla Corte Costituzionale per fermare i referendum sui quali i cittadini hanno raccolto le firme, cittadinanza e autonomia in primis. Ed è democraticamente pericoloso che punti addirittura sul consigliere giuridico di Palazzo Chigi Francesco Saverio Marini padre del premierato”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“In più è evidente che la presidente Meloni non si stia in alcun modo ponendo il tema del genere, dato che uno dei giudici che dovrà essere eletto andrà a sostituire Silvana Sciarra: da questo punto di vista, sarebbe opportuno trovare il modo per garantire la rappresentanza femminile in un organo che storicamente è appannaggio degli uomini”, aggiunge.