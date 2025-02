agenzia

Roma, 13 feb. Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani, Roberto Cassinelli, Maria Alessandra Sandulli. Questi i nomi indicati ai parlamentari per il voto per i giudici costituzionali, in programma alle 9.30 nella seduta comune del Parlamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA