Consulta, oggetto e finalità referendum Autonomia non chiari

agenzia

'Sentenza del 2024 ha profondamente inciso su architettura legge

ROMA, 07 FEB – “L’oggetto e la finalità non risultano chiari”. É il motivo per il quale la Consulta il 20 gennaio ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sull’autonomia, secondo quanto emerge dalle motivazioni depositate oggi. Per la Corte la sentenza 192 del 2024 ha “profondamente inciso sull’architettura essenziale” della legge, comportando “il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo funzioni e non materie), nonché la paralisi dell’individuazione” dei Lep. “Ne discende che attualmente non c’è modo di determinare i Lep” e la “conseguenza è che risulta oscuro l’oggetto del quesito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA