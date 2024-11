Consulta: Parlamento in seduta comune convocato domani alle 9

agenzia

Roma, 27 nov “Giovedì 28 novembre, alle ore 9, il Parlamento è convocato in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, si tratta del decimo scrutinio ed è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti, e per l’elezione di altri 3 giudici, in questo caso è il primo scrutinio, ed è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti”. Lo rende noto la Camera.

