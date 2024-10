Consulta: Renzi, ‘giusto accordo ma non facendo i furbi’

agenzia

Roma, 8 ott. “E’ giusto dare un accordo sul giudice della Consulta, ma non facendo i furbi”. Così Matteo Renzi a Sky Tg24 Live In. “Per alcuni ruoli la Costituzione prevede che si mettano d’accordo maggioranza e opposizione, non è inciucio: l’arbitro si sceglie insieme”.

“Marini impresentabile? Non è impresentabile ma se tu presidente del Consiglio fai un messaggino whatsapp per dire: ‘Non ditelo a nessuno, martedì alla Camera li freghiamo tutti’, questo è un modo di fare ridicolo. Per due motivi: il primo è che ti beccano e fai una figura poco geniale e il secondo è che non rispettoso del metodo costituzionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA